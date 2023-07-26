شريك مهم ومحوري.. تفاصيل لقاء وكيل أول البرلمان نائبَ رئيس وزراء فيتنام -صور

كتب- نشأت علي:

التقى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، اليوم الأربعاء، تران لو كوانج، نائب رئيس وزراء فيتنام، والوفد المرافق له.

وأكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، علاقات الصداقة المُتميزة والقواسم التاريخية المُشتركة التي تجمع مصر وفيتنام، وهو ما أسس إطاراً تاريخيًّا من الود والاحترام المُتبادل بين البلدين الصديقين.

وأشاد سعد الدين بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية- الفيتنامية على كل الأصعدة والمستويات، مؤكداً ضرورة استثمار هذا الزخم الإيجابي لتعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات، فضلاً عن تعزيز التنسيق المُشترك بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك، مثمنًا المواقف الفيتنامية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية؛ وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية.

ونوه وكيل أول مجلس النواب بأن العلاقات البرلمانية المصرية- الفيتنامية مُتميزة ووثيقة، وهي انعكاس حقيقي للعلاقات المتميزة المصرية- الفيتنامية على الصعيدَين الرسمي والشعبي، مُشيداً بتعدد زيارات الوفود البرلمانية الفيتنامية لمصر مؤخراً، وما تلعبه تلك الزيارات من دور في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام؛ خصوصًا على الصعيد البرلماني.

وأكد نائب رئيس وزراء فيتنام أن مصر شريك مهم ومحوري لفيتنام في منطقة الشرق الأوسط في ضوء العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين، منوهًا بحرص فيتنام على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر على كل الأصعدة والمستويات.