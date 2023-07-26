شوقي حجاب.. شاعر الطفل الذي ابتكر شخصية "بقلظ"

كتب- محمد شاكر:

توفي اليوم الشاعر الغنائي الكبير شوقي محجوب، بعد تدهور حالته الصحية داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات، وذلك عن عمر يناهز 77 عاما.

ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحل عصر اليوم الأربعاء من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتعرض حجاب خلال الفترة الأخيرة إلى أزمة صحية، اضطرته للبقاء فى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، إلى أن وافته المنية.

ولد حجاب، في 7 أغسطس 1946، وهو شاعر ومخرج مصري، ولد في المطرية - الدقهلية، تربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

تعلم شوقي حجاب عروض الشعر على يد والده وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، إلا أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز إبداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضا الاخراج بمعهد السينما ومارسه.

كتب شوقي حجاب معظم أغانيه من الفلكلور الشعبي وكان من أوائل من أبدعوا للأطفال في التليفزيون المصرى، وابتكر شخصية "بقلظ" مع كل من الراحلة سلوى حجازي والإعلامية نجوى إبراهيم، وأيضًا شخصية "كوكي كاك".

تألق في هذا المجال وجرى تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال، كما كتب العديد من الأغاني للأطفال منها أغاني مسلسل "سكر وبنجر"، وأغاني فيلم "العاشقة".

حصل شوقي حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في 2021، وفي عام 2019 وضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية، أصدر الشاعر شوقي حجاب ديوانين ضمن "مسدسات شوقي حجاب" في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والديوانين هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني"، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

شارك حجاب بتأليف العديد من الأغانى التي قدمت على شاشة التليفزيون والسينما منها، "سكر وبنجر" و"كوكي كاك" وأغنية "الكتكوت والبيضة" من فيلم "العاشقة" وكلمات أغاني مسلسل "نادي الأصدقاء، كما خاض تجربة الإخراج بجزئى "كوكى كاك"، ومسلسل الكرتون "تونة ننة".