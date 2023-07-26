الطقس.. الأرصاد الجوية تعلن موعد الانتهاء من الموجة الحارة
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كتب- منة الله عبدالرحمن:
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.
وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة.
وأضافت الدكتورة منار غانم: "يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، وأجواء الليل رطبة مائلة للحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، الصغرى تسجل على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية".
وتابعت: "نحن مازلنا متأثرين بمنخفض الهند، اليوم الأربعاء سيشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وستكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة في الظل تصل لـ 44 درجة حال التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما أن درجات الحرارة على بعض محافظات الصعيد تصل لـ 45 درجة، ومع ارتفاع نسبة الرطوبة نشعر بارتفاع درجات الحرارة".
واستكملت: درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الصغرى تسجل 27 درجة ليلا، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، لذا يجب فتح منافذ التهوية والتواجد بالقرب منها.
وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة سيتمر في الارتفاع خلال الـ72 ساعة المقبلة، موضحًا أنه بدءًا من يوم السبت المقبل سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.
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