إعلان

BBC

الطقس.. الأرصاد الجوية تعلن موعد الانتهاء من الموجة الحارة

12:16 م الأربعاء 26 يوليه 2023
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    الطقس
  • عرض 17 صورة
    الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 17 صورة
    حالة الطقس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- منة الله عبدالرحمن:
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.
وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة.
وأضافت الدكتورة منار غانم: "يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، وأجواء الليل رطبة مائلة للحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، الصغرى تسجل على القاهرة الكبرى 27 درجة مئوية".
وتابعت: "نحن مازلنا متأثرين بمنخفض الهند، اليوم الأربعاء سيشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وستكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة في الظل تصل لـ 44 درجة حال التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما أن درجات الحرارة على بعض محافظات الصعيد تصل لـ 45 درجة، ومع ارتفاع نسبة الرطوبة نشعر بارتفاع درجات الحرارة".
واستكملت: درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الصغرى تسجل 27 درجة ليلا، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، لذا يجب فتح منافذ التهوية والتواجد بالقرب منها.
وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة سيتمر في الارتفاع خلال الـ72 ساعة المقبلة، موضحًا أنه بدءًا من يوم السبت المقبل سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

سوق مصراوى

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة الموجة الحارة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
7 ملايين سائح في 6 أشهر.. برلمانية: مؤشر إيجابي للوصول لـ30 مليون سائح في 2030
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market