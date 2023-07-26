وزير الري يبحث مع قيادات الوزارة أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة

القاهرة- أ ش أ:

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، اليوم الأربعاء، مع عدد من قيادات الوزارة، أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، وذلك في ظل الرئاسة المصرية الحالية للمجلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات في ملف مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو) بناء على توصيات اجتماع الجمعية العمومية للمجلس والتي عقدت خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو الماضي.

كما تم مناقشة التنسيقات التي تمت مؤخرا مع العديد من الدول الإفريقية للتأكيد على دعم المبادرة الدولية للتكيف فى قطاع المياه (AWARe) والتي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي (COP27)، ومشاركة الدول الأفريقية في برامج بناء القدرات التي يقدمها المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي (PAN AFRICAN) والذي دشنته مصر تحت مظلة المبادرة لضمان تحقيق أقصى استفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية، كما تم خلال الاجتماع بحث آلية حصر الاحتياجات التدريبية للدول الأفريقية للعمل على توفيرها من خلال المركز الإفريقي.

وتناول الاجتماع أيضا المشاركة المصرية كرئيس للأمكاو في جلسات "الأسبوع العالمي للمياه" والمزمع عقده في ستوكهولم خلال الفترة من (20-24) أغسطس المقبل.

كما تم استعراض المشاركة المصرية في إعداد المجلة التي سيصدرها "أمكاو" وتشارك بها الدول الأعضاء بمقالات تستعرض فيها أحدث الإنجازات في مجال المياه لتسليط الضوء على جهود الدول الافريقية في هذا القطاع المهم.​