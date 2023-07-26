وزير الزراعة يوجه بمتابعة تطوير وتطهير المساقي التابعة للوزارة

القاهرة- أ ش أ:

وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة، ومديري مديريات الزراعة والإدارات التابعة في المحافظات، بضرورة المتابعة المستمرة لتطهير المساقي والمراوي اختصاص الوزارة، والتأكد من تطهيرها حتى لا تعوق المياه لنهايات المساقي، وذلك لتسهيل عملية الري، خاصة خلال هذه الأيام التي تحتاج فيها الزراعات إلى الري بكثافة وانتظام لتخفيف تأثير الحرارة.

يأتي ذلك انطلاقا من جهود الدولة في تطوير نظم الري وترشيد المياه، وكذلك المشروع القومي لتبطين الترع، وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لتخفيف تأثير موجة الحرارة الشديدة على المحاصيل والتي تشهد البلاد حاليا.

وأكد القصير أن تنفيذ هذه التعليمات مسئولية كل مديري المديريات والائتمان والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، وأيضا جهاز تحسين الأراضي، موجها بسرعة الاستجابة لشكاوى المزارعين في هذا الشأن، مع ضرورة حصر المراوي والمساقي كل في نطاق إشرافه، ومؤكدا محاسبة المقصرين والتقاعس في تنفيذ هذه التوجيهات.​