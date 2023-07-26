وزير الصحة يدعو نظيره الإيطالي لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

كتب - أحمد جمعة:

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة السكان، اجتماعا موسعا مع نظيره الإيطالي الدكتور أورازيو سكيلاتشي، بمقر وزارة الصحة الإيطالية في العاصمة روما، ضمن برنامج زيارة الوزير لدولة إيطاليا.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لنظيره الإيطالي على الدعوة الكريمة، مؤكدا قوة العلاقات التاريخية التي تجمع دول حوض البحر الأبيض المتوسط بشكل عام، وعلاقات الأخوة والثقافة المشتركة بين الشعبين الشقيقين في مصر وإيطاليا بشكل خاص.

وأضاف أن الاجتماع تضمن بحث ومناقشة أوجه التعاون المشترك القائمة والمستقبلية في مجال الصحة بين البلدين في كافة المجالات الصحية، ومنها الرعاية الطبية، والصناعات الدوائية، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية في مختلف التخصصات، والتعاون في إنشاء فرعا من مستشفى «بامبينو جيزو» المتخصص في علاج الأطفال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع «عبدالغفار» في بيان اليوم، أن الوزير أشاد بالمشاركة المجتمعية لشركة إيني ENI الإيطالية في مجال الصحة، وخاصة في محافظة بورسعيد، والتي تضمنت دعم إنشاء مركزا متكاملا لعلاج الحروق، والعديد من المشروعات المستقبلية، التي كان آخرها توقيع بروتوكول لدعم مشروع إنشاء مركز تدريب للكوادر الصحية.

وأشار إلى أن الوزير استعرض خلال الاجتماع جانبا من التطور الذي يشهده قطاع الصحة المصري، بدء من القضاء على فيروس سي، مرورا بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، وانتهاء بحملة «100 يوم صحة» التي نجحت في توصيل خدماتها لما يزيد عن 11 مليون مواطن في أقل من شهر.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير اختتم الاجتماع بدعوة نظيره الإيطالي لزيارة مصر وحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، برعاية وحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة.