التموين: الفرق بين أسعار الذهب محلياً وعالمياً لا يتجاوز 50 جنيهًا الآن

كتب - محمد سامي:

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن مبادرة استيراد الذهب آتت ثمارها، إذ أن زيادة المعروض ساهم فى استقرار أسعار الذهب، بل وتراجعت الأسعار مؤخرًا.

وقال "فرج" لمصراوي، أن الأمر ساهم في إحداث توازن بين العرض والشراء، وهو أمر جيد، مما يتيح الاستقرار للسوق وبالتالي مبادرة "زيرو جمارك للذهب" حققت المطلوب منها.

وأضاف أن الفرق بين أسعار الذهب محلياً وعالمياً لم يعد يتجاوز 50 جنيهاً في ظل توافر المعروض واستقرار الأسواق، لافتا إلى أن الأسعار جيدة جدا للشراء والاستثمار في الذهب.

وأوضح أن أسعار الجنيه الذهب تراجعت لـ 17.5 ألف جنيه بعدما كسرت حاجز 21 ألف جنيه في وقت سابق بعدما دخل للبلاد ما يقرب من نصف طن من الذهب.