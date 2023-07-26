السبت.. نادي أدب المعادي يحتفي بأعمال محمد سلماوي

كتب- محمد شاكر

يقيم نادي أدب المعادي، ندوة حول الأعمال الإبداعية والأدوار الثقافية والوطنية للكاتب الكبير محمد سلماوي، بمناسبة العيد الثامن والسبعين لميلاده، وذلك في السابعة مساء السبت القادم ٢٩ يوليو بالمكتبة الثقافية بالمعادي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

يتحدث في الندوة الشاعر والكاتب المسرحي أشرف أبوجليل ويديرها الشاعر ضياء الكيلاني رئيس مجلس الإدارة.

تأتي الندوة ضمن مشروع طموح أعده النادي للاحتفاء برموز المعادي الراحلين والأحياء على مدار عام كامل.

ويأتي على رأس الراحلين المفكر جلال أمين والروائيون يوسف جوهر وخيري شلبي ويوسف الشاروني وجمال الغيطاني وأبوالمعاطي أبوالنجا والشاعر عبداللطيف عبد الحليم.

كما يحتفي بالأحياء، النقاد الدكتور محمد حسن عبدالله والدكتور صلاح السروي والمفكرين الدكتور جودة عبد الخالق والدكتور وسيم السيسي والشاعر احمد الشهاوي.