السبت.. نادي أدب المعادي يحتفي بأعمال محمد سلماوي
كتب- محمد شاكر
يقيم نادي أدب المعادي، ندوة حول الأعمال الإبداعية والأدوار الثقافية والوطنية للكاتب الكبير محمد سلماوي، بمناسبة العيد الثامن والسبعين لميلاده، وذلك في السابعة مساء السبت القادم ٢٩ يوليو بالمكتبة الثقافية بالمعادي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.
يتحدث في الندوة الشاعر والكاتب المسرحي أشرف أبوجليل ويديرها الشاعر ضياء الكيلاني رئيس مجلس الإدارة.
تأتي الندوة ضمن مشروع طموح أعده النادي للاحتفاء برموز المعادي الراحلين والأحياء على مدار عام كامل.
ويأتي على رأس الراحلين المفكر جلال أمين والروائيون يوسف جوهر وخيري شلبي ويوسف الشاروني وجمال الغيطاني وأبوالمعاطي أبوالنجا والشاعر عبداللطيف عبد الحليم.
كما يحتفي بالأحياء، النقاد الدكتور محمد حسن عبدالله والدكتور صلاح السروي والمفكرين الدكتور جودة عبد الخالق والدكتور وسيم السيسي والشاعر احمد الشهاوي.
سوق مصراوى
-
أفضل منظفات ومطهرات تجعل منزلك نظيفا وآمنا بخصم حتى 70%تفاصيل
-
قائمة مشتريات أهم أساسيات المطبخ الشهرية بأقل من 550 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كشاف ومروحة ومبرد هواء يعمل بالبطارية لمواجهة انقطاع الكهرباءتفاصيل
-
أفضل أواني طبخ غير لاصقة صحية وآمنة بأسعار تبدأ من 214 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات الصيف بأسعار تبدأ من 264 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: