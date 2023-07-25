إخلاء السيارات من المشروبات الغازية.. نصائح مهمة خلال الموجة الحارة

تحذير من ترك المياه الغازية في السيارة

كتب- محمد شاكر:

قدمت إدارة الدفاع المدني، عددًا من النصائح خلال موجة الحرارة الشديدة التي تمر بها مصر، والتي من المتوقع أن تستمر لعدة أيام مقبلة.

وجاءت النصائح كالتالي:

- يجب إخلاء السيارات من:

1-المواد الغازية.

2-القداحات.

3-المشروبات الغازية.

4-العطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام.

5-يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم).

6-عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل.

7-تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

8-عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

9-عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

- يجب الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد.

- الإكثار من شرب الماء والسوائل.

- الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.

- الحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس.

- التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة، خصوصًا في أوقات ذروة الحرارة.

- البعد عن التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خصوصًا خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحًا وحتى الساعة ٣ ظهرًا.