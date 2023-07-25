إخلاء السيارات من المشروبات الغازية.. نصائح مهمة خلال الموجة الحارة
كتب- محمد شاكر:
قدمت إدارة الدفاع المدني، عددًا من النصائح خلال موجة الحرارة الشديدة التي تمر بها مصر، والتي من المتوقع أن تستمر لعدة أيام مقبلة.
وجاءت النصائح كالتالي:
- يجب إخلاء السيارات من:
1-المواد الغازية.
2-القداحات.
3-المشروبات الغازية.
4-العطورات وبطاريات الأجهزة بشكل عام.
5-يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط (تنسيم).
6-عدم ملئ خزان وقود السيارة بالكامل.
7-تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.
8-عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.
9-عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.
- يجب الانتباه من العقارب والثعابين فسوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن البراد.
- الإكثار من شرب الماء والسوائل.
- الحرص على عدم تشغيل سخانات الماء.
- الحرص على عدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس.
- التأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة، خصوصًا في أوقات ذروة الحرارة.
- البعد عن التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خصوصًا خلال الفترة من الساعة ١٠ صباحًا وحتى الساعة ٣ ظهرًا.
سوق مصراوى
-
أفضل منظفات ومطهرات تجعل منزلك نظيفا وآمنا بخصم حتى 70%تفاصيل
-
قائمة مشتريات أهم أساسيات المطبخ الشهرية بأقل من 550 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كشاف ومروحة ومبرد هواء يعمل بالبطارية لمواجهة انقطاع الكهرباءتفاصيل
-
أفضل أواني طبخ غير لاصقة صحية وآمنة بأسعار تبدأ من 214 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات الصيف بأسعار تبدأ من 264 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: