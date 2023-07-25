اقتراح برلماني بغلق المولات التجارية 10 مساء لحل أزمة انقطاع الكهرباء

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة طالب فيه بغلق جميع المولات التجارية الكبرى والمحلات التجارية والورش الصناعية في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتقدم رمزي بالاقتراح إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وطالب عضو مجلس النواب، في اقتراحه بعدم إنارة الطرق الرئيسية والصحراوية على مستوى الجمهورية ليلًا، موضحا أنه على سبيل المثال، فإن طريق القاهرة - السويس يتم دائمًا إنارته ليلًا رغم أن طريق القاهرة - الإسكندرية وطريق القاهرة - العلمين لا يتم إنارته.

ورأى أن التنفيذ الحقيقي لهذا الاقتراح، سيؤدي إلى إنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بصورة نهائية، والذي أصبح يمثل معاناة كبيرة لدى جميع المواطنين بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية بصفة عامة ومحافظات الصعيد بصفة خاصة وسيعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء.

وطالب رمزي من الحكومة التنفيذ الفوري لهذا الاقتراح بداية من اليوم وحتى حلول فصل الشتاء للتخلص نهائيًا من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى ضرورة توعية المواطنين بالطرق الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء.