وزير العمل: مصر تسير نحو التحول الرقمي تماشيا مع متغيرات سوق العمل

القاهرة - أ ش أ:

أكد وزير العمل حسن شحاتة أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق نحو التحول الرقمي ،وعالم التكنولوجيا، تماشيا مع المتغيرات التي طرأت على سوق العمل المحلي والدولي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الرابع لتوظيف الشباب الذي تنظمه شركة هواوي بحضور جيم ليو المدير التنفيذي لشركة هواوي مصر، ود.أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات.

وقال الوزير إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستعداد المستمر لوظائف المستقبل،وتحديد المِهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا،وتنمية مهارات الشباب عليها .

وأكد أهمية التعاون والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج على تنمية قدرات الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعداد الكوادر التقنية الوطنية المدربة تدريباً جيدا ليتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

وأوضح أن وزارة العمل تتعاون وتنسق مع شركائها من أجل ربط التدريب المهني بإحتياجات سوق العمل من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها ،وكذلك تنفيذ بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الأهداف المشتركة .

من جانبه، أشار الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، إلى أن قصة نجاح المعهد القومي للاتصالات مع شركة هواوي بدأت منذ 2019 في إطار تعاون الدولة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الشركة لبناء المواهب والمهارات من الشباب لتوفير الكفاءات بشرية لخدمة سوق العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وذلك في مختلف المجالات منها شبكات الاتصالات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية.

وأضاف أنه خلال هذه الفترة قام المعهد بتدريب واعتماد ١٠٠٠ مدرب والذين بدورهم قاموا بتدريب 35 ألف متدرب على مستوى الجمهورية وحصل منهم 10 آلاف على شهادات من هواوي العالمية، وزاد عدد أكاديميات هواوي بالفروع التابعة للمعهد لتصل إلى 80 أكاديمية في محافظات مصر المختلفة .

وفي ذات السياق ، أكد جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر ، الحرص على تنظيم ملتقى هواوي التوظيفي Hire سنويا، بما يؤكد دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي للدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل جديدة للكوادر المتميزة الذين تم تدريبهم على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة وعلوم الشبكات، الأمر الذي من شأنه دفع عملية التحول الرقمي في مصر".

وأضاف ليو أن الاقتصاد الرقمي المستدام يتطلب مجموعة كبيرة من المواهب المحلية القادرة على التعامل مع أحدث التكنولوجيات ، فضلا عن الاستثمار بشكل مستمر في برامج التدريب والتأهيل لبناء القدرات الرقمية وتوسيع قاعدة الكفاءات لضمان بناء الكوادر التي تمتلك المهارات اللازمة لتحقيق الاقتصاد الرقمي، في إطار رؤية مصر 2030.

شارك في الملتقى أكثر من 70 شركة محلية وعالمية في عدد من القطاعات منها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك ، كما يأتي الملتقى ضمن جهود شركة هواوي التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات؛ وبحضور أكثر من 3500 من الشباب ذوي الكفاءات من خريجي منظومة هواوي لبناء القدرات (iTB)، كما يتضمن الملتقي فعاليات يتشارك خلالها ممثلي الشركات خبراتهم المختلفة.

جدير بالذكر ان شركة هواوي قد تمكنت من إنشاء أكثر من 82 أكاديمية في أكثر من 45 جامعة حكومية وخاصة وبعض الوزارات والهيئات الحكومية حتى الآن، واستطاعت الوصول لأكثر من 35 ألف طالب وطالبة، وتدريبهم على أحدث التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة وعلوم الشبكات وغيرها. بالإضافة إلى تأهيل 1000 مدرب بين أستاذ ومدرس جامعي بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، بينما حصل عشرة آلاف (10000) مُتدرب من محافظات مصر المختلفة على شهادات هواوي الدولية المعتمدة، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي لتصبح مصر صاحبة الريادة التكنولوجية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.