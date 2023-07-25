حدث في 8 ساعات| السيسي يجتمع بوزير الداخلية.. و2 مليار جنيه لحل أزمة الكهرباء

كتب - عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزير الداخلية، واجتماع وزيري الكهرباء والبترول لشراء مازوت بحوالي ٢ مليار جنيه لتوليد الكهرباء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

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انتقال 100 جهة حكومية.. السيسي يتابع تطور الأعمال بالعاصمة الإدارية

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمهندس خالد محمود عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة

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"الكهرباء" توفر مليارَي جنيه لـ"البترول" لشراء مازوت لإنتاج القدرات المطلوبة

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تنسيقًا واجتماعات مستمرة تتم بين مسؤولي وزارتَي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية؛ انتهت على اتفاق يتضمن سداد "القابضة للكهرباء" مبلغ ٢ مليار جنيه اليوم لهيئة البترول، لشراء شحنات مازوت من الخارج؛ لتعويض ما تم استهلاكه من الاحتياطي، مؤكدًا أن خطة تخفيف الأحمال مستمرة على مدار الأيام المقبلة حال استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

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مفاجأة.. نقيب المأذونين: انخفاض نسب الطلاق في 2023

أعلن إسلام عامر، نقيب المأذونين، انخفاض نسب الطلاق في مصر خلال عام 2023 مقارنة بالأعداد الخاصة بالعام الماضي 2022.

وقال عامر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء: نسب الطلاق تراجعت خلال الفترة الأخيرة في مصر، والنسبة قلت كتير عن السنة اللي فاتت.

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الحوار الوطني: بدء الجلسات المتخصصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب

أعلنت إدارة الحوار الوطني عن بدء الجلسات المتخصصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب بالتزامن مع استمرار انعقاد الجلسات العامة للحوار الوطني بأرض المعارض.

وقالت إدارة الحوار الوطني، في بيان، إنه مع استمرار انعقاد الجلسات العامة للحوار الوطني بأرض المعارض، والتي تشهد دوما مشاركة واسعة من كل أطياف الحياة السياسية في مصر، نبدأ اليوم معًا خطوة جديدة من خطوات الحوار الوطني تُمهّد الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

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كايرو بايك.. استكمال تركيب أولى محطات المشروع في التحرير

بدأت أولى محطات كايرو بايك في التحرير استكمال أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بها ضمن 6 محطات انتهت محافظة القاهرة من إقامتها في إطار خطتها لاستبدال 26 محطة جديدة بالمحطات القديمة كمرحلة أولى تشمل توفير 250 دراجة.

يأتي ذلك في ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" وتنفيذه طبقًا للشروط الفنية التي تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

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النقل: إقامة سياحية لمدة 3 أشهر للسائحين الأجانب -تفاصيل

قررت الحكومة المصرية منح السائحين الأجانب الوافدين إلى مصر على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلا من شهر واحد فقط.

وبحسب وزارة النقل، يأتي ذلك في إطار استكمال الجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانيء والمراين السياحية على السواحل المصرية.

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