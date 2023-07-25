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كايرو بايك.. استكمال تركيب أولى محطات المشروع في التحرير

04:58 م الثلاثاء 25 يوليه 2023
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    محطات كايرو بايك
  • عرض 4 صورة
    محطات كايرو بايك
  • عرض 4 صورة
    محطات كايرو بايك
  • عرض 4 صورة
    محطات كايرو بايك
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كتب- محمد نصار:

بدأت أولى محطات كايرو بايك في التحرير استكمال أعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بها ضمن 6 محطات انتهت محافظة القاهرة من إقامتها في إطار خطتها لاستبدال 26 محطة جديدة بالمحطات القديمة كمرحلة أولى تشمل توفير 250 دراجة.

يأتي ذلك في ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" وتنفيذه طبقًا للشروط الفنية التي تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

ويتم حاليًا اتخاذ إجراءات اختبار تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يشمل كل وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذي كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات.

وتسعى محافظة القاهرة خلال الفترة القادمة للانتهاء من تنفيذ جميع التعديلات بداية من إعادة تأهيل النظام وصولا لتوفير 500 دراجة و45 محطة لاستكمال تغطية هذا المشروع المهم للمحافظة.

سوق مصراوى

محطات كايرو بايك كايرو بايك التحرير

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