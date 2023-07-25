الأكاديمية الوطنية: استمرار المقابلات الشخصية للدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

كتب- محمد نصار:

تصوير- محمد معروف:

واصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، أعمال المقابلات الشخصية للدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" بمقر الأكاديمية.

وشهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الاثنين، توافد المتقدمات للالتحاق بالدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

مشاركة مجموعة من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة ضمن لجان المقابلات الشخصية لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات".

ويسعى برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" إلى إعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية في القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقية للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.