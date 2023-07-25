شيخ الأزهر يعزي الجزائر في ضحايا الحرائق

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الجزائر الشقيقة؛ قيادةً وشعبًا، في ضحايا حرائق الغابات، التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد.

وأعرب الإمام الأكبر في بيان له، اليوم، عن تضامن الأزهر مع الشعب الجزائري في مصابه الجلل، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ الجزائر وأهلها وأن يجنبهم أهلها شرور الكوارث ومخاطرها.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أهالي الضحايا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب أهليهم وذويهم، ويرزقهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع من شرور الكوارث والأزمات، وأن ينزل سكينته وأمنه على الإنسانية جمعاء.