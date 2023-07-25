تعديلات قانون الطفل.. برلمانية: للأم الكافلة والحاضنة الحق في إجازة رعاية طفل -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة إلى المجلس، وتم إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة، تمثل أهمية كبيرة في تشجيع الأم البديلة؛ لا سيما في ظل المعاناة التي تواجهها بعض السيدات في هذا الأمر.

وأشارت النائبة، في تصريحات أدلت بها اليوم الثلاثاء، إلى أن التعديل في القانون ينص على أحقية الأم الكافلة والحاضنة في الحصول على الإجازة التي تحصل عليها الأم الطبيعية لرعاية الطفل، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

وأوضحت سليم أن هذه التعديلات ستكون فرصة كبيرة أمام عدد كبير من الراغبات في الحضانة أو الكفالة؛ خصوصًا أنهن كن يعانين أشد المعاناة في القدرة على ذلك، بسبب بعض الاشتراطات الكثيرة.

وقالت عضو مجلس النواب: التعديل في القانون سيكون له مردود إيجابي كبير في زيادة عدد الأمهات البديلات، بما سيكون له مردود إيجابي في حل مشكلات عدد كبير من الأطفال؛ بسبب المعاناة التي يتعرضون إليها في دور الأيتام على سبيل المثال.

جدير بالذكر أن مشروع تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ينص في المادة الثانية منه على: تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (۷۲ مكررًا)، نصها كالآتي:

مادة ۷۲ مكررًا: للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (۷۱، ٧٢) من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.