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BBC

مفاجأة.. نقيب المأذونين: انخفاض نسب الطلاق في 2023 بصورة كبيرة

02:38 م الثلاثاء 25 يوليو 2023

إسلام عامرنقيب المأذونين

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كتب- محمد نصار:

كشف إسلام عامر، نقيب المأذونين، انخفاض نسب الطلاق في مصر خلال عام 2023 مقارنة بالأعداد الخاصة بالعام الماضي 2022.

وقال عامر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء: نسب الطلاق تراجعت خلال الفترة الأخيرة في مصر، والنسبة قلت كتير عن السنة اللي فاتت.

وأضاف نقيب المأذونين: من 1 يناير 2023 تراجعت نسب الطلاق في مصر وتراجعت عن العام الماضي بصورة كبيرة، السنة اللي فاتت كنا عاملين 252 ألف طلاق والعام الحالي حتى اليوم لا تتعدى النسبة ربع هذا الرقم.

وأشار إسلام عامر، نقيب المأذونين، إلى أن هذا الأمر ليس له علاقة بموضوع الطلاق الشفوي لأن هذه الأعداد مرتبطة بالطلاق الموثق فقط.

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