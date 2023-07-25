نقيب المأذونين: 40% تراجعا في معدلات الزواج خلال 2023

كتب- محمد نصار:

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن نسب الزواج انخفضت خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

وأضاف عامر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن نسب الزواج منذ بداية 2023 وحتى الآن تراجعت بقيم تتراوح بين 30 و40% وفقا لإحصائيات الأعداد.

وأشار نقيب المأذونين، إلى أن: نسبة الزواج تراجعت العام الحالي عن العام السابق بصورة كبيرة، فمثلا الـ100 ألف عقد زواج في الشهر العام الماضي بقوا 70 و60 ألف عقد فقط العام الحالي.

كما ذكر إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن نسب الطلاق تراجعت خلال الفترة الأخيرة في مصر مقارنة بالعام السابق.

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