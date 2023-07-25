شجعوا الناس.. برلماني يكشف عن 6 أهداف رئيسية لمبادرة إحلال المركبات

كتب- نشأت علي:

قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن مبادرة "إحلال المركبات" تستهدف تحقيق 6 أهداف رئيسية؛ بداية من الأهداف الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصناعية والسياحية، ومطلوب إلقاء مزيد من الضوء على المبادرة خلال الفترة المقبلة؛ لتشجيع المواطنين على الإقبال على هذه الخطوة.

وأضاف القطامي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تعمل على تشجيع وجود تكنولوجيات جديدة ونشاط صناعي جديد؛ هو نشاط إعادة تدوير المركبات، وهذا بدوره ينعكس على مصانع إنتاج السيارات، وشركات تغذية صناعة السيارات، حيث تتيح المبادرة للمشتركين الاستفادة من الحافز الأخضر الذي يتراوح من 10 إلى 25% من قيمة السيارة حسب ترخيصها، بحد أقصى 65 ألف جنيه، إضافة إلى الحصول على تمويلات بفائدة ميسرة، إضافة إلى العائد الاقتصادي المتمثل في تقليل النفقات.

وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن التغيرات المناخية ألقت بظلالها على جميع دول العالم، ومن ثمَّ التحول للأخضر من الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الدول خلال السنوات الأخيرة، وهذه المبادرة تعمل على الحد من تلوث الهواء، وكذا الانبعاثات الكربونية الضارة وما يتبعه من تخفيف للأمراض الناتجة عن ذلك التلوث.

وأكد القطامي أن المبادرة تستهدف أيضًا زيادة أمن وسلامة الطرق؛ نتيجة لخروج السيارات القديمة من الخدمة، والتي كانت تتسبب في وقوع الحوادث، وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب؛ خصوصًا في الجهات القائمة على تنفيذ المشروع من بنوك، وشركات تجميع السيارات نتيجة للتوسع في زيادة خطوط الإنتاج، والشركات المُغذية لصناعة السيارات، ومراكز الصيانة وأيضًا مالكي وسائقي سيارات التاكسي الجديدة، وبذلك تكون المبادرة من المشروعات القومية العملاقة المنتظر أن تكون لها نتائج ملموسة على أرض الواقع؛ شريطة أن يكون هناك مزيد من الضوء على هذه المبادرة.