النقل: إقامة سياحية لمدة 3 أشهر للسائحين الأجانب -تفاصيل

الطقس.. الأرصاد: الحرارة 42 على القاهرة والرطوبة تصل 90 % على هذه

كتب- محمد نصار:

قررت الحكومة المصرية منح السائحين الأجانب الوافدين إلى مصر على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلا من شهر واحد فقط.

وبحسب وزارة النقل، يأتي ذلك في إطار استكمال الجهود المبذولة من قِبل الدولة المصرية لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه اليخوت الأجنبية المترددة على الموانيء والمراين السياحية على السواحل المصرية.

كما يأتي ذلك سعيا لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية لجمهورية مصر العربية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبالتالي تعظيم موارد الدولة.

وفي هذا الإطار صدرت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ اللازم حيّال مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر بدلا من 30 يوما وذلك نتيجة لما قد يواجهه مرتادو اليخوت الأجنبية من تقلبات للعوامل الطبيعية أو مواقف طارئة (سوء أحوال جوية - أعطال تمنع اليخت من المغادرة - غير ذلك) وعدم القدرة على الالتزام بالمغادرة باليخت خارج البلاد في التوقيتات المناسبة لمتطلبات الإبحار الآمن للطاقم والركاب.

كما صدر قرار وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية) في هذا الشأن، وأصدرت وزارة الخارجية توجيهات لجميع السفارات والقنصليات المصرية بالخارج بمنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 شهور بدلا من شهر.