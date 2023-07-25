الحوار الوطني: بدء الجلسات المتخصصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب- محمد نصار:

أعلنت إدارة الحوار الوطني عن بدء الجلسات المتخصصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب بالتزامن مع استمرار انعقاد الجلسات العامة للحوار الوطني بأرض المعارض.

وقالت إدارة الحوار الوطني، في بيان، قبل قليل، إنه مع استمرار انعقاد الجلسات العامة للحوار الوطني بأرض المعارض، والتي تشهد دوما مشاركة واسعة من كل أطياف الحياة السياسية في مصر، نبدأ اليوم معًا خطوة جديدة من خطوات الحوار الوطني تُمهّد الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

وأشارت إدارة الحوار الوطني إلى أنه تُعقد اليوم في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، أولى الجلسات التخصصية المغلقة، وذلك في اللجان التالية:

1- لجنة مباشرة الحقوق السياسية، المدرجة على قائمة المحور السياسي.

2- لجنة الصحة، المدرجة على قائمة المحور المجتمعي.

وأوضحت أنه منذ بدء الجلسات العامة للحوار الوطني، تم عقد أكثر من 50 جلسة معلنة، ناقشت العديد من القضايا المهمة في المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، وشهدت حضور آلاف المشاركين من كل أطياف المجتمع ومختلف التوجهات والأيديولوجيات.

وأثمرت هذه الجلسات عن عدد كبير من المقترحات والتوصيات التي تحتاج إلى بلورة وصياغة أكثر دقة وقابلية للتنفيذ.

وتابعت إدارة الحوار الوطني أنه بالتوازي مع استمرار الجلسات النقاشية المفتوحة والمعلنة، يتم عقد الجلسات المتخصصة، والتي ستتم بمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بالقضايا التي تمت مناقشتها في الجلسات العامة.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه الخطوة الجديدة هو الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ، تمهيدا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثمّ رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.