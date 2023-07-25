الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية
كتب- محمد سامي:
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.
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