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الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

11:35 ص الثلاثاء 25 يوليه 2023

الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الداخلية

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كتب- محمد سامي:
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.​

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