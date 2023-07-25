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بالفيديو.. عضو "العالمي للفتوى": بعض تطبيقات الجمعيات الإلكترونية ربا ونصب

12:17 ص الثلاثاء 25 يوليه 2023

تعبيرية

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كتب- محمد شاكر:
أكد الشيخ محمد عماد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن بعض تطبيقات الجمعيات الإلكترونية، تعتبر ربا، لأنها تعتمد الفوائد، وكثير منها يعتبر نصب على العملاء.
وقال عماد في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، الذي يذاع على قناة سي بي سي: عادة ما يكون اسم التطبيق جمعية، ولكنه يعتمد على زيادة نسبة المدفوعات، وهو ما يعتبر ربا.
وأضاف عماد: الحلال واضح، والجمعيات التي نعملها ليس فيها شيء حرام شرعا، والمسلم كيس فطن لا يجب عليه أن يقع في مثل هذه الأمور.

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تطبيقات مزيفة ربا نصب محمد عماد الجمعيات الإلكترونية

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