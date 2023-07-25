برلماني: مصر حريصة على تقديم جميع أنواع الدعم للسودان

كتب- نشأت علي:

اعتبر النائب مجدى الوليلى، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إرسال 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار بورسودان محملة بأطنان من الشحنات الإنسانية من الأدوية المنقذة للحياة مقدمة من مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية، بمثابة دليل قاطع على الحرص الحقيقى والكبير من مصر على تقديم جميع أنواع الدعم للاشقاء السودانيين.

وأشار إلى أن ذلك الأمر يأتى فى إطار حرص مصر وجامعة الدول العربية علي دعم الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات خاصة أنه يواجه أزمة إنسانية في ظل استمرار القتال ووجود نقص شديد في المستلزمات الصحية والطبية.

وأضاف أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم تجعل مصر حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار داخل دولة السودان الشقيقة، مطالباً من المجتمع الدولي تقديم الدعم والمساندة لدولة السودان الشقيقة للخروج أزماتها الراهنة.

وطالب جميع الأطراف والقوى السياسية السودانية بالجلوس على مائدة واحدة للحوار وتغليب المصالح العليا للسودان من اجل انهاء الاقتتال داخل السودان لحقن دماء الأبرياء، مؤكداً ضرورة الأخذ برؤية مصر لإنهاء الأزمة السودانية ومن أجل الحفاظ على وحدة السودان ومقدرات الشعب السوداني.