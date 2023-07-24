هل تقلل وزارة التموين السلع التموينية للمواطنين؟ مسئول يجيب
كتب - محمد سامي:
قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لم يتم تقليل السلع التموينية التي يحصل عليها المواطن، وأن أسعار السلع الغذائية في البطاقات التموينية أقل من نظيرتها بالسوق الحرة.
وجاءت الأسعار في منافذ التموين: عبوة الزيت بـ30 جنيه، وكيلو الأرز 12.60 جنيه، وكيلو السكر 12.60 جنيه.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: نستهدف تطبيق الكارت الموحد لكي يحصل المواطن من خلالها على عدة خدمات.
وأكد أن التجربة في إطار التحول الرقمي وتطبق بصورة تجريبية في بورسعيد، وكما أنها لن تلغي بطاقة التموين، وأن استخدام كارت الموحد متعدد الأغراض اختياري وليس إجباريا.
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