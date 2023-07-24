"الإسكندرية للكهرباء" تحدد وسيلة لمعرفة مواعيد انقطاع التيار في هذه المناطق

كتب- محمد صلاح

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، توفير رابط إلكتروني داخل الموقع الرسمي للشركة يمكن من خلاله معرفة مواعيد انقطاعات التيار الكهربي بالمحافظة وذلك على مدار الـ٢٤ ساعة.

وحددت الشركة رابط للدخول عليه وإرسال العنوان، لموافاة المواطنين بمواعيد انقطاع التيار:

http://aedc.gov.eg/AEDC.notifications.html

وأكدت أنه لا يزيد انقطاع التيار الكهربائي عن ساعة واحدة فقط بالتناوب ولا يزيد عن ثلاث مرات يومياً وذلك بفاصل زمني ٨ ساعات بين كل انقطاع وآخر.