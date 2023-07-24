"الإسكندرية للكهرباء" تحدد وسيلة لمعرفة مواعيد انقطاع التيار في هذه المناطق
كتب- محمد صلاح
أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، توفير رابط إلكتروني داخل الموقع الرسمي للشركة يمكن من خلاله معرفة مواعيد انقطاعات التيار الكهربي بالمحافظة وذلك على مدار الـ٢٤ ساعة.
وحددت الشركة رابط للدخول عليه وإرسال العنوان، لموافاة المواطنين بمواعيد انقطاع التيار:
http://aedc.gov.eg/AEDC.notifications.html
وأكدت أنه لا يزيد انقطاع التيار الكهربائي عن ساعة واحدة فقط بالتناوب ولا يزيد عن ثلاث مرات يومياً وذلك بفاصل زمني ٨ ساعات بين كل انقطاع وآخر.
سوق مصراوى
-
أفضل أواني طبخ غير لاصقة صحية وآمنة بأسعار تبدأ من 214 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات الصيف بأسعار تبدأ من 264 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كشافات ومصابيح للسيارة لرؤية أوضح بأسعار تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات التيشرت القطني للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب اليد النسائية 2023 تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: