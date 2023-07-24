رئيس "توزيع الكهرباء": أقصى مدة للتخفيف ساعة واحدة.. ولا نفصل التيار مرة أخرى قبل ٤ ساعات

كتب- محمد صلاح:

قال المهندس أحمد صدقي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن محافظات الصعيد الأربع التى تقدم الشركة التغذية الكهربائية لها، تشهد حاليا استقرارًا تامًّا بعد خفض القدرات المطلوبة من الشركة لـ٣٥٠ ميجاوات بدلا من ٧٥٠ ميجاوات منذ إعلان خطة تخفيف الأحمال.

ونوه بأن أقصى مدة للتخفيف ساعة فصل واحدة ولا يقل عن ٤ ساعات توصيل بمعنى ألا يتم الفصل مرة أخرى قبل مرور ٤ أو ٥ ساعات لان الخطة متكررة ومحكمة ويتم تنفيذها بمختلف المناطق والقطاعات على مستوى الشركة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن خطة تخفيف الأحمال يجرى تطبيقها على مختلف المحافظات بالتوازى ولا فرق بين أسوان أو سوهاج لأن المحافظات كلها سواسية فى تنفيذ الخطة بإستثناء المناطق الحساسة والحيوية مثل المستشفيات والمناطق الصناعية وأقسام الشرطة والمناطق السياحية.

وأكد أنه تم تشكيل فرق عمل على مدار الـ٢٤ ساعة تضم مدير عام تحكم ومهندس موجودين داخل مركز التحكم الإقليمى بنجع حمادى للتنسيق بين الشركة ومنطقة مصر العليا لنقل الكهرباء فى تنفيذ خطة التخفيف.

وأشار إلى أن المعدل الزمنى للتخفيف فى مختلف المناطق لا يزيد عن ساعة واحدة مع التنويه أنه لا يتم الفصل الا بعد ٤ ساعات عن المنطقة التى يتم التخفيف عنها.

وشدد على أن المحافظات الأربع تشهد تخفيف للاحمال، خاصة أنها تتفاوت فى نسب درجات الحرارة قائلا: تم تشكيل نوبتجيات كاملة على مدار الوقت يتم تغييرها كل ٨ ساعات موجودين داخل مركز التحكم الإقليمى بنجع حمادى" ممثلة عن القطاعات الأربع التابعة للشركة.



وشدد على أن هناك تنسيق مستمر بين الشركة والتحكم الإقليمى بنجع حمادى للتنسيق بين الواقع وعملية تخفيف الاحمال مع مسئولى التحكم والتأكيد على الالتزام بمدد الفصل ساعة فقط مع إعادة الفصل والتخفيف إذا دعت الحاجة وفقا للخطة الموضوعة باستثناء محطات مياه الشرب والصرف الصحى والمواقع الأمنية والشرطية والاثرية والسياحية..



وقال ان لدينا ٣٠ ماكينة طوارئ وديزل ذات قدرات مختلفة عند حدوث أى مشاكل طارئة تستدعى توافر تغذية كهربائية وحتى الآن لم نلجأ لاستخدامهم ، قائلا

رسالتى للمواطنين في صعيد مصر :_"عليكم تقدير الموقف الحالي الذى تمر به البلاد واستيعاب متطلبات الفترة الحالية والتوافق والتجاوب مع الأزمة لتحقيق الهدف المرجو من خطة تخفيف الاحمال والوصول إلى تغذية كهربائية مستقرة" ..