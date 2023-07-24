حدث في 8 ساعات| حزب حماة الوطن يرشح السيسي للانتخابات الرئاسية.. ووزيرا الكهرباء والبترول يبحثان قرار تخفيف الأحمال

كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، اليوم الاثنين، أبرزها انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي (Alamien Air Show 2023) فوق مدينة العلمين الجديدة، وكذلك بدء الاجتماع بين وزيري البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث إمدادات الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الأقدر على تولي رئاسة البلاد.. "حماة الوطن" يدعو السيسي لإعلان ترشحه لرئاسة مصر

أصدر حزب حماة الوطن بيانًا صحفيًّا بشأن الانتخابات الرئاسية، أكد فيه أنه انطلاقًا من أهمية الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وإيمانًا بأهمية المشاركة الإيجابية، فإن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، عقد اجتماعًا للمكتب التنفيذي بحضور جميع القيادات، وبمشاركة أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسَي النواب والشيوخ؛ لاتخاذ الموقف النهائي بشأن الدفع بمرشح أو دعم أي من المرشحين. للتفاصيل اضغط هنا

بسبب تخفيف الأحمال.. اجتماع موسع بين وزيري الكهرباء والبترول

انطلق اجتماع بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك لبحث إمدادات الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء بعد نحو أسبوع من قرار الحكومة بتخفيف الأحمال. للتفاصيل اضغط هنا

الرئيس السيسي يستعرض جهود تطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي بالمحاكم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا. للتفاصيل اضغط هنا

45 درجة.. الأرصاد تعلن استمرار موجة الحر الشديد حتى نهاية الأسبوع

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الموجة الحارة مستمرة على كافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع. للتفاصيل اضغط هنا

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي بمدينة العلمين الجديدة

انطلقت فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي (Alamien Air Show 2023) الذي ينفذ فوق مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بمشاركة فريق الألعاب الجوية المصري (النجوم الفضية) وفريق الألعاب الجوية الإماراتي (الفرسان)، بحضور وزراء الطيران المدني والتضامن الاجتماعي والسياحة والآثار والشباب والرياضة والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. للتفاصيل اضغط هنا