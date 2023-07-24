إقامة نظام مستدام لنظم الغذاء.. مصر تلقي كلمة في مؤتمر للأمم المتحدة مساء اليوم
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتب- مصراوي:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، وفد مصر فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء ٢٠٢٣"، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، يتقدمهم جورجيا ميلونى، رئيسة وزراء إيطاليا، وأنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة.
وتم خلال الجلسة إلقاء عدد من الكلمات من جانب رؤساء الدول والحكومات الممثلين للأقاليم الجغرافية المختلفة، وتمحورت كلماتهم حول مقترحات وآليات تطوير نظم الغذاء فى العالم.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه من المقرر أن تشهد الجلسة الثانية اليوم إلقاء كلمة مصر، والتى ستتضمن شرحاً للجهود التى قامت بها الدولة المصرية لتعزيز التحول فى نظم الغذاء، ومنها تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية برئاسة رئيس الوزراء، بهدف إقامة نظام وطنى مستدام لنظم الغذاء، والوصول لمؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلول عام ٢٠٣٠.
وضمَّ وفد مصر في الجلسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والسفير بسام راضى، سفير مصر فى روما، والسفير إيهاب بدوى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى.
سوق مصراوى
-
أفضل أواني طبخ غير لاصقة صحية وآمنة بأسعار تبدأ من 214 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات الصيف بأسعار تبدأ من 264 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كشافات ومصابيح للسيارة لرؤية أوضح بأسعار تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات التيشرت القطني للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب اليد النسائية 2023 تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: