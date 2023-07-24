مشروعات تنموية وأكشاك.. نشاط مكثف للتحالف الوطني للعمل الأهلي بالمحافظات

كتب- إسلام لطفي:

نظمت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخيرية بالتعاون مع محافظة الدقهلية، احتفالية كبرى بديوان عام المحافظة لتسليم 90 مشروع تنموي و16 كشك بتكلفة إجمالية تتجاوز 3 ملايين جنيهًا للفئات الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن مبادرة 600 ألف باب رزق.

وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا بكافة محافظات الجمهورية، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وممثلي التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان والجهاز التنفيذي بالمحافظة بجانب عدد من المتطوعين.

كما أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إحدي كيانات التحالف، قافلة طبية لعلاج أمراض العيون لأهالي منطقة الهايكستب بمحافظة القاهرة شملت تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الطبية تمثلت في عمل فحوصات دقيقه للعيون بإستخدام أحدث الأجهزه الطبية و تقديم العلاج بالمجان لأكثر من 120 مستفيد بجانب توفير النظارات الطبية و تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحيه للمستشفيات لإجراء اللازم.

وفي محافظة سوهاج وزعت مؤسسة العربي لتنمية المجتمع أكثر من 3750 شنطة مواد غذائية على أهالي قري ومراكز المحافظة.

وأطلقت مؤسسة راعي مصر إحدي كيانات التحالف، بعض القوافل الطبية المتنقلة بـ 10 محافظات لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان لأكثر من ٣ الاف مستفيد.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الإجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر إحتياجاً بجميع محافظات الجمهورية .

والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.