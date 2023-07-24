انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي بمدينة العلمين الجديدة

كتب- محمد سامي:

انطلقت فعاليات العرض الجوي المصري الإماراتي (Alamien Air Show 2023) الذي ينفذ فوق مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بمشاركة فريق الألعاب الجوية المصري (النجوم الفضية) وفريق الألعاب الجوية الإماراتي (الفرسان)، بحضور وزراء الطيران المدني والتضامن الاجتماعي والسياحة والآثار والشباب والرياضة والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية، والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأت الفعاليات بمرور الطائرات من طراز "جازيل" تحمل أعلام مصر والإمارات وشعار العرض الجوي، أعقبها دخول فريق الدلتا من قوات المظلات المصرية، كما استعرض فريق الألعاب الجوية الإماراتي (الفرسان) بطائراتهم من طراز "إير ماكي" عرضهم الجوي بعدد من العروض والتشكيلات التى أبرزت مدى الاحترافية التى يتمتع بها الفريق الإماراتي، وتخللت الفاعليات عدد من العروض الفنية للموسيقات العسكرية.

ونفذت طائرات الهليكوبتر طراز "أجوستا" عرضاً بمرافقة عدد من قوارب ولانشات القوات البحرية التى عكست مدي ما يتمتع به رجال القوات البحرية من مهارات عالية، تلى ذلك تنفيذ عروض الملاحة الجوية وتشكيل مجموعة الأعلام بواسطة فريق القفز الحر من قوات المظلات المصرية، وقام فريق القفز الحر

من قوات المظلات المصرية بتنفيذ عدد من عروض تشابك المظلات، كما تم تنفيذ إسقاط مظلى بأعلام الدولتين وشعار العرض.

وفي ختام الفعاليات نفذ فريق الألعاب الجوية المصري (النجوم الفضية Silver Stars) عروضهم بواسطة طائرات (K8-E) فوق مدينة العلمين الجديدة السياحية والتى تفاعل معها الجمهور لما قدموه من عرض راقي وكفاءة منقطعة النظير ، ونالت العروض إبهار الحاضرين مما يعكس الصورة اللائقة لمكانة مصر وقدرتها على تنظيم الأحداث الدولية بمختلف المناطق السياحية والأثرية التى تثرى بها جمهورية مصر العربية.

حضر الفعاليات السفيرة الإماراتية بالقاهرة وعدد من الملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والإعلاميين.



