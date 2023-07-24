معركة الشوم بشاطئ الإسكندرية.. سؤال برلماني بشأن خدمات الأمن بالمصايف

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية؛ بشأن ما شهده أحد شواطئ الإسكندرية من اشتباكات بين عدد من المصطافين.

وأشار موسى إلى أن أحد شواطئ الإسكندرية شهد اشتباكات وتراشق بين المصطافين؛ مما تسبب في حالة من الفوضى، وهو ما أثار غضب عدد كبير من الموجودين في الشاطئ.

وقال النائب: شواطئ الإسكندرية يرتادها يوميًّا آلاف المواطنين؛ خصوصًا سياحة اليوم الواحد مع دخول فصل الصيف، متابعًا: ومن المفترض أن يتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن والانضباط ومنع المشاهد الفوضوية.

وأكد عضو مجلس النواب أن أغلب الشواطئ بالإسكندرية تتبع المحافظة، ويتم تحصيل رسوم ليست قليلة مقابل الدخول؛ وهو ما يعني أن هناك دخلًا معقولًا، يجب أن تقابله خدمات؛ وبينها الأمن وحل أية مشكلات تطرأ بين المواطنين.

وتساءل موسى: أين تأمين الشواطئ الذي من المفترض أن تقوم به المحافظة؛ لمنع تكرار هذه المشاهد الفوضوية؟

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية أن تكون هناك متابعة بشكل مستمر، ووضع خطط للتعامل مع مثل هذه المشكلات، لمنع تكرارها مستقبلًا.