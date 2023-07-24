المنطقة الغربية العسكرية تنفذ أنشطة مجتمعية لخدمة أبناء مطروح -تفاصيل

كتب- محمد سامي:

نظمت المنطقة الغربية العسكرية عددًا من الأنشطة المجتمعية والفعاليات المميزة خلال الشهر الجاري؛ لخدمة أبناء المجتمع المدني بمحافظة مرسى مطروح.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم التواصل المجتمعي وتوثيق أواصر الترابط وتقديم الدعم للمجتمع المدني.

وأقامت قيادة المنطقة الغربية العسكرية، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة أشرقت الخيرية وبنك الكساء، معرضاً للملابس والمواد الغذائية والأجهزة المنزلية؛ ضم أكثر من (100 ألف) قطعة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وقامت قيادة المنطقة بدفع عدد من القوافل الطبية والبيطرية المجانية؛ لتقديم الدعم اللازم وتوفير العلاج بالمجان للمواطنين في مختلف التخصصات .

وتم عقد لقاء مع عدد من شيوخ وعمد وعواقل وأعضاء مجلس النواب بمحافظة مطروح؛ تناول جهود الأمن والتنمية بنطاق المسؤولية، فضلاً عن بحث مطالب أبناء المحافظة في المجالات كافة.

ونقل اللواء أ.ح محمد هيثم محمد حلمي، قائد المنطقة الغربية العسكرية، خلال تلك الفاعليات، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لأبناء مطروح، مؤكداً الدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لهم، مُعربًا عن اعتزازه بالدور الوطني لشيوخ وعواقل مطروح، وجهودهم في الحفاظ على الأمن القومي المصري على الاتجاه الاستراتيجي الغربي .

وأعرب شيوخ وعواقل وعمد محافظة مطروح عن خالص شكرهم وتقديرهم لما تقدمه القوات المسلحة من جهود تنموية لخدمة المجتمع المدني بالمحافظة .