الأقدر على تولي رئاسة البلاد.. "حماة الوطن" يدعو السيسي لإعلان ترشحه لرئاسة مصر

كتب- نشأت علي:

أصدر حزب حماة الوطن بيانًا صحفيًّا بشأن الانتخابات الرئاسية، أكد فيه أنه انطلاقًا من أهمية الاستحقاق الدستوري المتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وإيمانًا بأهمية المشاركة الإيجابية، فإن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، عقد اجتماعًا للمكتب التنفيذي بحضور جميع القيادات، وبمشاركة أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسَي النواب والشيوخ؛ لاتخاذ الموقف النهائي بشأن الدفع بمرشح أو دعم أي من المرشحين.

وانتهى الحزب وبإجماع المشاركين وإعمالًا بمبدأ إعلاء المصلحة العليا للبلاد، واستنادًا إلى الديمقراطية في اتخاذ أي قرار داخل حماة الوطن، في اجتماع المكتب التنفيذي، إلى ما يلي:

أولًا: عدم الدفع بمرشح من داخل الحزب للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

ثانيًا: دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه لولاية جديدة لرئاسة مصر.

ثالثًا: تسخير كل الإمكانات والجهود والعناصر البشرية اللازمة وفتح جميع المقرات على مستوى الجمهورية للحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي.

رابعًا: دعوة جموع المواطنين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة لولاية جديدة.

ويؤكد حزب حماة الوطن أن دعوته للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح ودعمه لولاية جديدة، لم تأتِ من فراغ؛ وإنما لمواصلة ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم، على كل المستويات داخليًّا وخارجيًّا؛ لا سيما دوره البطولي مع انطلاق شرارة ثورة 30 يونيو المجيدة، وحرصه على تلبية مطالب المواطنين في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار بكل ربوع الوطن.

ويرى الحزب أن الرئيس السيسي نجح في إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية بين دول العالم؛ لا سيما على الصعيدَين العربي والإفريقي، لتنطلق بعدها مسيرة الدولة في عمليات التطوير والبناء للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

ونوه الحزب بأنه منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية، ومصر تشهد تطورًا هائلًا في المجالات كافة، من خلال المشروعات القومية العملاقة؛ في قطاعات الصناعة والزراعة والصحة والتعليم.. وغيرها، فضلًا عن المبادرات الرئاسية لتحسين جودة حياة المصريين؛ وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة التي لعبت دورًا بارزًا في تغيير وجه الريف المصري.

وتابع الحزب: وبفضل توجيهات الرئيس السيسي انطلقت العديد من المبادرات الصحية؛ وفي مقدمتها مبادرة القضاء على فيروس سي، والقضاء على قوائم الانتظار ومشروع التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن النجاح غير المسبوق في القضاء على العشوائيات، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، والتي حققت نقلة هائلة في حياة المصريين، بالإضافة إلى دعم جهود المجتمع المدني وتدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي.

واستطاع الرئيس السيسي العبور بمصر إلى بر الأمان على الرغم من التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية، فضلًا عن مجابهة محاولات التربص بالبلاد من جانب بعض الجماعات.

ويؤكد حزب حماة الوطن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة؛ لاستكمال المسيرة والوصول بمصر إلى ما تصبو إليه من آمال وطموحات.