نُقلت بطائرة طبية.. مصدر يكشف الحالة الصحية لحفيدة وزير التنمية المحلية الأسبق
كتب - أحمد جمعة:
كشف مصدر طبي بمستشفى العلمين النموذجي، عن الحالة الصحية لحفيدة وزير التنمية الإدارية الأسبق ومستشار رئيس الوزراء السابق المهندس هاني محمود، بعد تعرضهما لحادث في الساحل الشمالي، قبل أسبوعين.
وقال المصدر لمصراوي، إنه جرى متابعة الحالة الصحية لفريدة حفيدة الوزير السابق هاني محمود، على مدار الأيام الماضية، داخل الرعاية المركزة بمستشفى العلمين النموذجي، إذ كانت حالتها "حرجة للغاية".
وأوضح أن الحالة الصحية للفتاة صعّبت خلال الأيام الماضية من نقلها إلى القاهرة، قبل أن تجري عملية جراحية قبل 4 أيام ليوافق بعدها الفريق الطبي على نقلها لمستشفى وادي النيل بالقاهرة.
وأشار إلى تجهيز سيارة إسعاف خاصة لنقلها من مستشفى العلمين إلى الطائرة الطبية التي أقلعت إلى القاهرة.
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