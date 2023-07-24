ضبط أدوية غير مصرح بتداولها مع راكب قادم من لبنان بمطار القاهرة
كتب - محمد عبيد:
ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا حاول تهريب أدوية غير مصرح بتداولها، وذلك فور وصوله من دولة لبنان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.
استوقف حسام الشافعي مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة المصرية القادمة من بيروت، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك ومحمود شحاتة رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وكلف جورج الفونس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بسمة حسني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كمية من العبوات الدوائية لعقار solpadeine غير المصرح بتداوله في السوق المصري، بلغت الكمية ٢٦ شريطاً باجمالي ٣١٢ قرصاً .
أمر الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٢، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.
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