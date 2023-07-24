أزمة اختفاء السجائر.. توضيح مهم من وكيل لجنة الخطة بالنواب
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس برئ من أزمة ارتفاع أسعار السجائر.
وأضاف لمصراوي أن أزمة أسعار السجائر قد يكون سببها قلة المعروض، أو زيادة أسعار الخامات المتعلقة بهذه الصناعة.
وأشار البرلماني أن أزمة السجائر بدأت منذ فترة حيث يتم بيعها بأكثر من سعرها، وهنا يأتي دور الرقابة على الاسواق الغائب فيما يتعلق بأسعار السجائر وحماية المستهلك من جشع بعض التجار.
وأوضح أن المجلس لم يتلق من الحكومة منذ أكثر من عام أي مشروع قانون يتعلق بفرض ضرائب جديدة على السجائر.
سوق مصراوى
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