حالتها صعبة.. جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لفتاة مترو حلوان
كتب- محمد عبدالناصر:
كشف الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، تفاصيل حالة طفلة نزهة المشهورة إعلاميا بـ"حبيبة بائعة المترو" التي تم رصدها من قبل المواطنين وهي تبيع الإكسسوارات، وحي بحالة صحية سيئة.
وأشار إلى أنه تم التوصل لحبيبة واسمها الحقيقي "نزهة" وعمرها 14 عامًا، ولها أخت عمرها 17 سنة، وأمها توفيت وهي بعمر سنة واحدة، معقبا: الفتاة عندها 14 سنة ولكن جسدها يعطي 7 سنوات فقط بسبب صعوبة حالتها الصحية، وهي حالة صعبة طبيا.
قال شعبان، أن حالة الطفلة متأخرة جدا، وتم الاتصال بالدكتور أحمد عزمي في معهد القلب القومي، لإجراء كافة الفحوصات الخاصة على الطفلة، لافتًا إلى أنه تبين وجود بُطين واحد في القلب، حيث يوجد 2 بطين لكل قلب".
سوق مصراوى
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات الصيف بأسعار تبدأ من 264 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كشافات ومصابيح للسيارة لرؤية أوضح بأسعار تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات التيشرت القطني للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب اليد النسائية 2023 تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ماكينة لصنع القهوة الفرنسية والتركية بسهولة بخصومات حتى 21%تفاصيل
-
أحدث اتجاهات موضة الفستان النسائي لصيف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: