حالتها صعبة.. جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لفتاة مترو حلوان

كتب- محمد عبدالناصر:

كشف الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، تفاصيل حالة طفلة نزهة المشهورة إعلاميا بـ"حبيبة بائعة المترو" التي تم رصدها من قبل المواطنين وهي تبيع الإكسسوارات، وحي بحالة صحية سيئة.

وأشار إلى أنه تم التوصل لحبيبة واسمها الحقيقي "نزهة" وعمرها 14 عامًا، ولها أخت عمرها 17 سنة، وأمها توفيت وهي بعمر سنة واحدة، معقبا: الفتاة عندها 14 سنة ولكن جسدها يعطي 7 سنوات فقط بسبب صعوبة حالتها الصحية، وهي حالة صعبة طبيا.

قال شعبان، أن حالة الطفلة متأخرة جدا، وتم الاتصال بالدكتور أحمد عزمي في معهد القلب القومي، لإجراء كافة الفحوصات الخاصة على الطفلة، لافتًا إلى أنه تبين وجود بُطين واحد في القلب، حيث يوجد 2 بطين لكل قلب".