45 درجة.. الأرصاد تعلن استمرار موجة الحر الشديد حتى نهاية الأسبوع
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كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن الموجة الحارة مستمرة على كافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع.
وأضافت الهيئة، تتأثر كافة أنحاء البلاد بمنخفض الهند الموسمي كعادته في فصل الصيف من كل عام، وعلى أثره ترتفع درجات الحرارة وتزداد نسبة الرطوبة خاصة على شمال البلاد وبالتالي يزداد الإحساس بحرارة الطقس.
وأكدت الهيئة: تكون المعدلات الطبيعية لدرجة الحرارة في هذه الفترة 35 إلى 36 درجة، ولكن بسبب المرتفعات الجوية في طبقات الجو العليا؛ يستمر الارتفاع في درجة الحرارة بحيث تتراوح ما بين 37 : 38 على القاهرة وجنوب الصعيد 45 درجة حتى نهاية الأسبوع.
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