مصر للطيران: سلسلة رحلات خاصة من إيطاليا والجزائر إلى شرم الشيخ

كتب - محمد عبيد

بدأت شركة مصر للطيران، تشغيل سلسلة رحلات خاصة مباشرة من مدينتي نابولي وكاتانيا الإيطالية إلى مدينة السلام شرم الشيخ، وذلك بطائرتها بوينج B737-800 التي تتسع لعدد ١٥٤ راكبًا وتستمر هذه الرحلات حتى شهر سبتمبر المقبل، وذلك تشجيعًا لحركة السياحة الوافدة الي مصر من مختلف أنحاء العالم، وخاصة مدن الجذب السياحي وذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصرللطيران بتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ في هذا المجال.

وفي السياق ذاته بدأت الشركة في تشغيل سلسلة رحلات خاصة من الجزائر إلى شرم الشيخ لنقل مايقرب من ٤٥٠٠ سائحًا إلى مدينة شرم الشيخ على متن ٣٢ رحلة جوية بطراز الايرباص A220-300 الذي يتسع لعدد ١٤٠ راكبًا، وذلك بالتنسيق مع كبري شركات السياحة بدولة الجزائر، والذين أعربوا عن سعادتهم بتشغيل هذه الرحلات المباشرة خلال موسم الصيف الحالي.