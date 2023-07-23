برلماني: ثورة يوليو مصدر إلهام للتحرر الوطني في كافة أنحاء العالم

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور النائب علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ: إن ثورة 23 يوليو أرست أسس الجمهورية الأولى من خلال تحقيق الاستقلال الوطني وبناء الوطن والتوجه نحو التصنيع وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشاد "مهران"، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو، مؤكدًا على أن هذه الثورة العظيمة مصدر إلهام للتحرر الوطني في جميع أنحاء العالم كما فتحت المجال لتمكين قطاعات كبيرة من الفلاحين والعمال بأماكن تليق بهم.

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة ناتج من مبادئ ثورة 23 يوليو في البناء وتحقيق استقرار الوطن، مؤكدًا على أنها نتاج لمرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر من الصعاب والتحديات.

وتابع أن هذه الذكرى ستظل حية في وجدان كل الأجيال التي تجلت فيها تضحيات أيناء الوطن من الشعب والجيش للدفاع عن حريته واستقلاله.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أنه على مر التاريخ أثبت أن الشعب والجيش المصري يد واحدة في الدفاع عن حرية الوطن وإعلاء رايته في الوطن العربي بل العالم أجمع.

وتوجه النائب علي مهران، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والشعب المصري بمناسبة الذكرى 71 لثورة 23 يوليو.