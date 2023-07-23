فاتورة يوليو للكهرباء.. هل يتم تطبيق زيادات الشرائح بعد انقطاع التيار وتخفيف الأحمال؟

كتب- محمد صلاح:

تستعد شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية خلال الفترة الحالية لفحص القراءات الخاصة باستهلاكات المواطنين خلال شهر يوليو الجاري لبدء تحصيله في أغسطس المقبل.

وبحسب مصادر مختلفة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن الاعلان عن تطبيق أي زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، أصبح مستحيلاً تزامنًا مع إعلان الحكومة عن خطة لتخفيف الأحمال لضعف إمدادات الغاز الطبيعي والوقود لمحطات الكهرباء وكذلك انخفاض ضغوط الغاز مما حتم المضى قدمًا فى اتخاذ إجراءات وقرارات عاجلة.

وبحسب مصادر لمصراوى، فأن الفترة الحالية تركز وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمختلف الشركات التابعة لها التنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل أعمال التخفيف والفصل عن المناطق باستثناء المناطق الحساسة والاستراتيجية التي تم استثنائها من أي أعمال تخفيف أو فصل.

ومن المقرر أن تبدأ شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تحصيل الفواتير بالأسعار المعلنة والثابت العمل بها خلال الفترة الماضية بعد تأجيل الزيادة لأكثر من ٣ مرات متتالية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في 26 أكتوبر 2022 الماضي، أنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية تقرر تأجيل إقرار وتطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء وتأجيلها حتى 30 يونيو المقبل 2023، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والتي كان مقررًا تطبيقها في أول شهر يناير من العام الجاري 2023.

علمًا بأن الزيادات تم إرجاء تطبيقها 3 مرات، مما نتج عنه تحمل الدولة ما يزيد على ٢٥ مليار جنيه؛ بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود، الأمر الذي دفع الدولة الإعلان عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بالجهات الحكومية والوزارات المختلفة؛ من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل المحطات وتصديره للخارج؛ لتوفير العملة الصعبة.