لم نفرض ضرائب عليها.. "خطة النواب": البرلمان برئ من أزمة ارتفاع أسعار السجائر



(مصراوي):

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن المجلس برئ من أزمة ارتفاع أسعار السجائر، مشيرا إلى أن البرلمان لم يتلق من الحكومة منذ أكثر من عام أي مشروع قانون يتعلق بفرض ضرائب جديدة على السجائر.

وأضاف لمصراوي، أن أزمة أسعار السجائر قد يكون سببها قلة المنتج في السوق مما أدى إلى قلة المعروض وزيادة الأسعار، أو زيادة أسعار الخامات المتعلقة بهذه الصناعة.

ولفت "عمر"، إلى أن أزمة السجائر بدأت منذ فترة حيث يتم بيعها بأكثر من سعرها، وهنا يأتي دور الرقابة على الأسواق الغائب نسبيًا فيما يتعلق بأسعار السجائر وحماية المستهلك من جشع بعض التجار.

وكان إبراهيم آمبابي رئيس الشعبة العامة للدخان في مصر، قد صرح بأن هناك تعديلاً ضريبياً في الميزانية الجديدة، مرتبطاً بالسجائر تم الاتفاق عليه قبل 3 أشهر مع وزارة المالية، يتضمن زيادة أسعار السجائر من جنيه ونصف إلى جنيهين، ولم يتم الإعلان عنه رسمياً.