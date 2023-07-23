تتسبب في ارتفاع الحرارة.. الأرصاد: مصر تتعرض لـ3 منخفضات حرارية



كتب محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: إن مصر تتعرض لثلاثة أنواع من المنخفضات الحرارية على مدار العام، وهي منخفض الهند ومنخفض السودان والمنخفضات الصحراوية.

وقالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار الموجة الحارة الحالية حتى نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع القادم.

وأضافت منار غانم، لمصراوي، اليوم الأحد، أنه من المتوقع بعد ذلك عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية ولكن سيستمر الارتفاع في نسب الرطوبة وهو أمر طبيعي في شهر أغسطس.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة خلال الأيام القادمة ستكون بنفس قيم درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي حيث سنكون 38 درجة على القاهرة الكبرى في الظل والمحسوسة تكون أعلى بـ3 و4 درجات مئوية.

وتشهد مختلف مناطق البلاد في الفترة الحالية ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة حيث تجاوزت درجات الحرارة العظمى على القاهرة حاجز 40 درجة فيما تجاوزت 45 درجة على الجنوب.