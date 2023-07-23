إجراء احترازي.. الكهرباء: فصل التيار على رأس الساعة يصعب تحديده



كتب- محمد صلاح:

قال مصدر بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: إن قرار الوزارة أمس بشأن موعد استخدام الأسانسير جاء كأجراء احترازي بهدف تأمين حياة المواطنين وتقديم النصائح الخاصة بالتوقيت المناسب لاستخدام المصاعد.

وأوضح المصدر لـ"مصراوي"، أن هناك تعليمات بعدم إجراء أي مناورة عند وقت الذروة لعدم حدوث مشكلات أو تذبذبات، مشيرًا إلى أن تطبيق تخفيف الأحمال لا يكون في معظم الأحوال على راس الساعة ويصعب التحديد في أي وقت يتم الفصل عن أي منطقة لأن كل مكان لها طبيعتها الخاصة وأحمالها.

وأشار إلى أن الإجراء كان متبع منذ الإعلان عن خطة تخفيف الأحمال وليس وليد الأمس، وإنما جاء توضيح من الشركة القابضة لجموع المواطنين، مؤكدًا أن الفصل والتوصيل ينتج عنه مشكلات وأعطال خاصة عند الفصل في ساعة الذروة.

وأضاف أن شركتي جنوب القاهرة وشمال القاهرة، تطبق مواعيد الفصل لمدة تتراوح بين ٥٠ إلى ٦٠ دقيقة مع الأخذ في الاعتبار أن يتم منح ١٠ دقائق قبل وبعد رأس كل ساعة بمحافظات القاهرة الكبرى والجيزة بوجه خاص لأن هناك اختلاف في معدلات وتوقيتات ومدد فصل التيار الكهربائي فلا توجد مقارنة بين سكان القاهرة والجيزة ومثلا الصعيد او فى منطقة حدودية.

ولفت إلى أنه حتى الآن لم تصدر أي تعليمات أو توجيهات بموعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

يذكر، أن العديد من المواطنين أشتكوا من عدم تطبيق قرار الفصل على رأس الساعة سواء بعد أو قبل 10 دقائق، وجاء تخفيف الأحمال في أوقات مختلفة عن التي أعلنت عنها الوزارة.