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تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. القوات المسلحة ترسل 3 طائرات إلى اليونان لمواجهة حرائق الغابات

05:58 م الأحد 23 يوليو 2023
  • عرض 3 صورة
    القوات المسلحة ترسل 3 طائرات إلى اليونان لمواجهة حرائق الغابات
  • عرض 3 صورة
    القوات المسلحة ترسل 3 طائرات إلى اليونان لمواجهة حرائق الغابات
  • عرض 3 صورة
    القوات المسلحة ترسل 3 طائرات إلى اليونان لمواجهة حرائق الغابات
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كتب- محمد سامي:
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بتجهيز 3 طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" مزودة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة السلطات اليونانية في إخماد الحرائق المندلعة في عدد من الغابات باليونان.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارا للدعم المصري المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات التي تتعرض لها.

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