تنفيذًا لتوجيهات السيسي.. القوات المسلحة ترسل 3 طائرات إلى اليونان لمواجهة حرائق الغابات

فريق سباقات هندسة عين شمس يفوز بالمركز الأول في تصميم سيارات السباق

كتب- محمد سامي:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بتجهيز 3 طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" مزودة بكافة المعدات والوسائل المتطورة لمشاركة السلطات اليونانية في إخماد الحرائق المندلعة في عدد من الغابات باليونان.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارا للدعم المصري المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات التي تتعرض لها.