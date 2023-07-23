مونوريل غرب النيل بـ6 أكتوبر.. كامل الوزير يعلن آخر التفاصيل - صور

كتب- محمد نصار:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه وفد برلماني، معدلات تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) والذي يمتد من محطة أكتوبر الجديدة وحتى محطة وادي النيل بطول 43.8 كم ويشتمل على 13 محطة هي محطات (أكتوبر الجديدة - جامعة الأهرام الكندية - السادات - جامعة 6 أكتوبر - نقابة المهندسين - مول مصر - مدينة الشيخ زايد - طريق الإسكندرية المنصورية - المريوطية - الطريق الدائري - بشتيل - وادي النيل) ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم - أوراسكوم - المقاولون العرب).

بدأت الجولة بتفقد مركز السيطرة والتحكم لمونوريل غرب النيل والذي يقع بالقرب من المنطقة الصناعية بمساحة حوالي 80 فدانًا ويشتمل على 13 مبنى من أهمها (مبنى السيطرة والتحكم والذي يتم من خلاله التحكم في مسير القطارات - مبنى ورشة الصيانة الخفيفة والجسيمة لصيانة القطارات - مبنى غسيل القطارات - مبنى تخزين القطارات - مخزن لتخزين المهمات المختلفة).

وتوجه وزير النقل والوفد المرافق له لتفقد قطاعات المشروع المختلفة وذلك لمتابعة تنفيذ أعمال الأعمدة ‏والكمرات وتركيبات ممشى الصيانة والطوارئ والمحطات على طول المسار حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية 48.4% (51% الأعمال المدنية "تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم" - 46% الأعمال الكهروميكانيكية) حيث يجرى حاليا أعمال تركيب الكمرات بالمسار بنسبة 60.3% وللمحطات بنسبة 58.3% والتحويلات بنسبة 44.4% ويجرى تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطات بنسبة 41.2% كما يجرى ‏تصنيع المعدات بنسبة 56% ويتم ‏إجراء الاختبارات عليها تباعا كما تجرى أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية بنسبة 38%.

وشملت الجولة تفقد موقع محطة نقابة المهندسين وهي المحطة التي تخدم (نقابة المهندسين - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - مستشفى جامعة مصر - مستشفى دار الفؤاد) وسيتم من خلالها تبادل خدمة نقل الركاب مع مشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع (السخنة - مطروح) وتقع على بعد 600 متر منها.

ووجه وزير النقل بضرورة إعادة الشيء لأصله بكل الطرق المتواجدة ‏بقطاعات تنفيذ المشروع.

كما تابع وزير النقل معدل توريد الوحدات المتحركة حيث تم وصول 9 قطارات من إجمالي 30 قطارا سيتم توريدهم ‏لمشروع مونوريل غرب ‏النيل (السادس من أكتوبر) والجاري تصنيعهم حاليا وفق الجدول الزمني المحدد كما تم متابعة الاستغلال التجاري للمشروع سواء عن طريق الإعلانات التي توضع على أعمدة المونوريل أو المحطات ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل للاستغلال التجاري الامثل لكل المشروعات لتحقيق عائد مادي يساهم في تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب واستدامة تلك المشروعات.

كما هنأ الوزير، العاملين بمناسبة العام الهجري الجديد وذكرى ثورة 23 يوليو، مشددا على ضرورة العمل على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد حيث يعتبر هذا المشروع ‏أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الذكي صديق البيئة والذي يتم إدخاله لأول مرة في مصر وسيخدم التوسعات العمرانية الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الاجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية ويتكامل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة وادي النيل ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - الإسكندرية - مطروح) في محطة نقابة المهندسين بالسادس من أكتوبر، ومع شبكة السكك الحديدية في منطقة محطة سكك حديد صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة بمحطة مونوريل بشتيل.

واعرب رئيس لجنة النقل والمواصلات والوفد المرافق من نواب مجلس النواب عن سعادتهم بما يتحقق على أرض الواقع من مشروعات ضخمة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن مشروع المونوريل يمثل أحد الخطوات المهمة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة خاصة وأنه يدخل لأول مرة في مصر.

كما أكدوا أن زيارة اليوم تجسد التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح المواطن المصري وأنه سيتم زيارة كل مشروعات وزارة النقل في مختلف القطاعات لمتابعة هذه المشروعات الضخمة والعملاقة والتي لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية والدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات التي يجري تنفيذها ومنها مشروعات النقل.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع سيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التي تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلا من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.

كما يتسم المونوريل بأن المسافات متقاربة بين محطاته بمتوسط 2 كم بين كل محطتين، ويتم تنفيذه على مسار علوي مع إمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات أفقية كبيرة، بحيث لا تشغل حيزا كبيرا بالشوارع، في مدة تنفيذ قصيرة نسبيا، وحجم نقل كبير.

جدير بالذكر أن الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) يبلغ 100.3 كم بعدد 35 محطة وتبلغ ‏الطاقة الاستيعابية لكل خط من ‏خطي المونوريل 600 ألف راكب يوميا، ويتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

‏