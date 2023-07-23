قطار كل 10 دقائق.. مواعيد القطار الكهربائي الخفيف في أوقات الذروة
كتب- محمد نصار:
تبدأ غدا الاثنين 24 يوليو الجاري شركة "آر إيه تي بي ديف" للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف "LRT" تعديل مواعيد القطارات خلال أوقات الذروة اليومية، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع.
مواعيد القطار الكهربائي الخفيف أوقات الذروة
يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة مدينة المعرفة.
أوقات الذروة الصباحية
- تبدأ الذروة الصباحية من الساعة 6.30 صباحا وحتى الساعة 9.30 صباحا.
أوقات الذروة المسائية
- تبدأ الذروة المسائية من الساعة 1.15 ظهرا وحتى الساعة 5.45 مساءً.
أما في اتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور تكون أوقات الذروة كما يلي:
- صباحا: من الساعة 7.15 وحتى الساعة 10.05 صباحا.
- مساء: من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 4.40 عصرا.
ويتم الدفع بقطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلي منصور، وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور، وقطار كل 10 دقائق من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور.
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