يحضره منسق الحوار الوطني ووزير التعليم.. وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل مؤتمر المصريين بالخارج

كتب- إسلام لطفي:

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، التفاصيل الكاملة لمؤتمر "المصريين بالخارج"، الذي تنظمه الوزارة يوم 31 يوليو المقبل.

وقالت في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن المؤتمر يتضمن 12 جلسة في 3 محاور "اقتصادي وسياسي تعليمي واجتماعي خدمي"، ويسبقهم عرض ما أُنْجِزَ للمصريين بالخارج على مدار عام، وتعريفهم بما تحقق من توصيات النسخة السابقة من المؤتمر.

وأكدت أن الأفعال أهم من الكلمات الرنانة، وأن هذه المرحلة تعكس جهود العمل المستمر والدؤوب على كافة مستويات الدولة.

وأضافت أن الجلسة الاقتصادية سيتحدث فيها وزير المالية عن أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري، وفتح حوار مع المشاركين، بجانب استعراض جهود البنوك المصرية لخدمة المصريين بالخارج، وتعريفهم بالسياسات النقدية والأوعية الادخارية وكيفية تحقيق مطالب المصريين بالخارج القابلة للتنفيذ.

وأشارت إلى أن العالم شهد كوارث اقتصادية أثرت على الدول كافة، إلا أن الاقتصاد المصري يشهد نموا جيدا، وفقا لشهادات دولية، لافتة إلى أن مناخ الاستثمار في مصر سيكون محور الحديث خلال جلسات مؤتمر المصريين بالخارج، والذي يشارك فيها رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك ما يتعلق بشركة المستثمرين الأجانب ويديرها الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب، وتشهد مشاركة خبراء في الاستثمار والمجموعة النواة لتأسيس الشركة، وتعريف المصريين بالخارج بفرص الاستثمار في الشركة والأسهم المتاحة في البورصة لاكتتاب المصريين بالخارج.

وتابعت أن المجموعة النواة لتأسيس شركة المصريين بالخارج تضم مستثمرين مصريين من عدة دول حول العالم، ولديهم نجاحات متميزة جدا، وستكون لهم الإدارة بنسبة 100%.

وأوضحت أن مؤتمر المصريين بالخارج سيستعرض جهود الدولة المصرية في ربط المصريين بالخارج وتعريفهم بما يتم في المرحلة الحالية، حيث يديرها السفير كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ويشارك الدكتور ضياء رشوان للحديث عن الحوار الوطني، والاستحقاقات السياسية، وحرب الشائعات وسبل مواجهتها، وجهود القيادة السياسية للم الشمل في دول الجوار، والتواصل المستمر مع الأشقاء.

واستطردت: حريصون على تعريف المصريين بالخارج بالفرص المتاحة للدراسة في الجامعات الأهلية والخاصة في مصر، ضمن محور التعليم في مؤتمر المصريين بالخارج، وما تقدمه الدولة لتعزيز دور التعليم، بجانب الاستفادة من جهود شباب الباحثين المصريين بالخارج ونقل خبرات العلماء إلى مصر، ومن بينها الطاقة الخصراء والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات المتميزة، وننظر للجوانب الإيجابية للهجرة من توطين المعرفة ونقل الخبرة والإسهام في المشروعات القومية بخبراتهم وعلمهم.

واستكملت: وزير التعليم الدكتور رضا حجازي، سيتناول برامج "أبناؤنا في الخارج"، والفرص المتاحة لدراسة أبناء المصريين بالخارج، ضمن جلسات مؤتمر المصريين بالخارج، وكذلك مشاركة ممثلي وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وقالت إن هناك تنسيقًا مع وزيرة التضامن للحديث عن المبادرات الداعمة للمصريين بالخارج والأوعية الادخارية المختلفة ودعم مختلف الفئات، بجانب مشاركة الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، لطرح ما تم في تنفيذ تطبيق "المصريين في الخارج" وكذلك المحور الخدمي، ويضم مسؤولين من كافة وزارت ومؤسسات الدولة للحديث عن الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.

وأكدت أنه سيتم الاتفاق على توصيات للمصريين بالخارج لمتابعة تنفيذها، بحانب برنامج زيارات لعدد من المشروعات القومية لنقل الصورة لما يحدث في مصر.