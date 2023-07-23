أحدثت طفرة في تاريخ العالم وليس مصر فقط.. إدارة الحوار الوطني تهنئ الشعب بذكرى 23 يوليو

كتب- إسلام لطفي:

هنأت إدارة الحوار الوطني، الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، التي أحدثت طفرة في تاريخ العالم الحديث وليس في مصر فقط.

وذكرت في بيان لها، اليوم الأحد، أنها أرست مبادئ العدل والمساواة والحرية التي ساهمت بشكل أساسي في تغيير المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال بهذه الذكرى: ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة تأتي لتذكرنا بكفاح أجيال من شعبنا، نظرت ذات يوم إلى المستقبل، فأرادته حرًا كريمًا لمصر وأبنائها، تطلعت إلى التخلص من الاستعمار والسيطرة الأجنبية، وقدمــت مــن أجــل ذلك تضحـيات هائلة، حتى توجت ثورة يوليو الخالدة، تلك المسيرة الممتدة، التي تبلورت خلالها الوطنية المصرية، واشتد عودها، لتقف على قدمين ثابتتين، مطالبة الاستعمار، "بأن يحمل عصاه على كاهله ويرحل"؛ كما ردد الزعيم جمال عبد الناصر، قائد الثورة.

وأضاف: أسست ثورة يوليو الجمهورية الأولى منذ سبعين عامًا، ومضت في طريقها، تبنى "مصرَ جديدة" في زمنها، ويعلو شأنها شرقا وغربا، لتصبح مصدر إلهام للتحرر الوطنى، فى جميع أنحاء العالم، كما قطعت شوطاً مهماً، لتمكين قطاعات كبيرة، من أبناء شعبنا من الفلاحين والعمال، وإعطائهم مكاناً يليق بهم، طــال انتظـارهـم واشتياقهم له، حققت الثورة إنجازات عظيمة، فى كثير من الأحيان، وتعثرت مسيرتها في أوقات أخرى.